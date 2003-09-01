Mariposita

Переводчик испанского (англпийского) языка

E-mail: [email protected]

Образование

Степень: магистр журналистики, переводчик испанского и английского языка

Учебное заведение: Российский университет дружбы народов

Дата окончания: 2008

Факультет: филологический

Квалификация: магистр

Специальность: международная журналистика, переводчик испанского и английского языка

Опыт работы

1. Период работы: 10.20.2006-20.05.2008

Название компании: Русский Центр Благотворительности

Должность: личный помощник руководителя, переводчик испанского и английского языка

Должностные обязанности: устный последовательный перевод на конференциях и встречах, перевод телефонных переговоров, документооборот, личные поручения руководителя, перевод входящей и исходящей корреспонденции, сопровождение делегаций и т.д.

2. Период работы: 09.2003-по настоящий момент

Название компании: бюро переводов

Сфера деятельности: письменные переводы с/на испанский (английский)

Должность: удаленный переводчик испанского и английского языка

Должностные обязанности: перевод текстов и документации различной тематики с/на испанский (английский)