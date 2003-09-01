Mariposita

Переводчик испанского (англпийского) языка
E-mail: [email protected]
Образование
Степень: магистр журналистики, переводчик испанского и английского языка
Учебное заведение: Российский университет дружбы народов
Дата окончания: 2008
Факультет: филологический
Квалификация: магистр
Специальность: международная журналистика, переводчик испанского и английского языка
Опыт работы
1. Период работы: 10.20.2006-20.05.2008
Название компании: Русский Центр Благотворительности
Должность: личный помощник руководителя, переводчик испанского и английского языка
Должностные обязанности: устный последовательный перевод на конференциях и встречах, перевод телефонных переговоров, документооборот, личные поручения руководителя, перевод входящей и исходящей корреспонденции, сопровождение делегаций и т.д.
2. Период работы: 09.2003-по настоящий момент
Название компании: бюро переводов
Сфера деятельности: письменные переводы с/на испанский (английский)
Должность: удаленный переводчик испанского и английского языка
Должностные обязанности: перевод текстов и документации различной тематики с/на испанский (английский)