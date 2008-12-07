MarisStella

Мария Кайль MarisStellaMarisStella
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
Образование:
МГИМО (У) МИД РФ (Московский государственный институт международных отношений);
Факультет международной журналистики, специальность: связи с общественностью;
Профессиональные навыки:
Языковые (переводческие) навыки
• Русский – родной
• Английский – свободно
• Немецкий – свободно
Направления перевода:
английский – русский русский - английский
немецкий – русский русский - немецкий
английский – немецкий немецкий – английский
Навыки работы на компьютере
• Опытный пользователь Internet (MYiE, Internet Explorer, Outlook Express, HTML)
• Microsoft Office 2003 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)
• Высокая скорость набора текста
Направленность и опыт перевода:
• IT – технологии, перевод web-сайтов, локализация ПО;
• Mass Media;
• технические переводы;
• деловая корреспонденция;
• перевод художественной литературы;
Прочее:
Написание статей, пресс-релизов (русский, английский, немецкий);
Редактирование, коррекция англо-, немецко-, и русскоязычных текстов;