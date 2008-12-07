MarisStella

Мария Кайль MarisStella

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

Образование:

МГИМО (У) МИД РФ (Московский государственный институт международных отношений);

Факультет международной журналистики, специальность: связи с общественностью;

Профессиональные навыки:

Языковые (переводческие) навыки

• Русский – родной

• Английский – свободно

• Немецкий – свободно

Направления перевода:

английский – русский русский - английский

немецкий – русский русский - немецкий

английский – немецкий немецкий – английский

Навыки работы на компьютере

• Опытный пользователь Internet (MYiE, Internet Explorer, Outlook Express, HTML)

• Microsoft Office 2003 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)

• Высокая скорость набора текста

Направленность и опыт перевода:

• IT – технологии, перевод web-сайтов, локализация ПО;

• Mass Media;

• технические переводы;

• деловая корреспонденция;

• перевод художественной литературы;

Прочее:

Написание статей, пресс-релизов (русский, английский, немецкий);

Редактирование, коррекция англо-, немецко-, и русскоязычных текстов;

Написание статейHTMLPowerPoint