Marisa-Marisa

Маковецкая Мариса Marisa-Marisa

 
30 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

]Опыт работы:

2010- наст.вр. «…»,переводчик, преподаватель аншлийского языка

  • Выполнение переводовтехнической, юридической и экономической документации с/на английский язык.
2012 – 2014 – «…», переводчик

  • Регистрация входящей и исходящей корреспонденции
  • Переводы текущей электронной переписки с английского на русский (коммерческих предложений, электронных писем)
  • Переводы инструкции с английского на русский
Образование: 

 – Днепропетровская Националная металлургическая академия Украины(гуманитарный факультет, технический перевод: английский)

Знания и навыки:

  • Свободное владение операционными системами Windows XP Professional, Windows Vista
  • Английский, русский, украинский свободно
  • Перевод с английского на русский, украинский
  • С русского, украинского на английский,
Личные качества: 

Активная жизненная позиция, целеустремлённость, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, оперативность, оптимизм, креативность, инициативность, быстрая обучаемость. 