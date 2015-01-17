Marisa-Marisa

Маковецкая Мариса Marisa-MarisaMarisa-Marisa
30 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
]Опыт работы:
2010- наст.вр. «…»,переводчик, преподаватель аншлийского языка
- Выполнение переводовтехнической, юридической и экономической документации с/на английский язык.
- Регистрация входящей и исходящей корреспонденции
- Переводы текущей электронной переписки с английского на русский (коммерческих предложений, электронных писем)
- Переводы инструкции с английского на русский
– Днепропетровская Националная металлургическая академия Украины(гуманитарный факультет, технический перевод: английский)
Знания и навыки:
- Свободное владение операционными системами Windows XP Professional, Windows Vista
- Английский, русский, украинский свободно
- Перевод с английского на русский, украинский
- С русского, украинского на английский,
Активная жизненная позиция, целеустремлённость, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, оперативность, оптимизм, креативность, инициативность, быстрая обучаемость.