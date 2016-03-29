Контент-менеджер / администратор сайта / SMM-менеджер

Базовые знания онлайн маркетинга.

Отличное владение пакетом MS Office, Photoshop

Базовые знания HTML.

Опыт работы с различными CMS

Грамотность (письменная и устная).

Внимательность к деталям.

Активная жизненная позиция, позитив, коммуникабельность и стремление к профессиональному росту.

Опыт работы с 2010 года - сайт и социальные сети Мужского журнала "Медведь" + Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино" ( http://www.medved-magazine.ru/ и http://mosparks.ru/ )