Марина Будникова Marishka1979Marishka1979
44 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Контент-менеджер / администратор сайта / SMM-менеджер
Базовые знания онлайн маркетинга.
Отличное владение пакетом MS Office, Photoshop
Базовые знания HTML.
Опыт работы с различными CMS
Грамотность (письменная и устная).
Внимательность к деталям.
Активная жизненная позиция, позитив, коммуникабельность и стремление к профессиональному росту.
Опыт работы с 2010 года - сайт и социальные сети Мужского журнала "Медведь" + Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино" ( http://www.medved-magazine.ru/ и http://mosparks.ru/ )
Действие аккаунта приостановлено!
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