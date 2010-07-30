Marishka81

Марина Marishka81

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Владею английским свободно!

Рассмотрю любые предложения по письменному переводу с/ на английский язык.

Сроки и расценки готова согласовать на индивидуальных условиях.

Готова переводить в любое время! В том числе и на выходных!

Перевод переписки, технической документации (кроме медицинской и химической направленности), художественной и т. п.

Возможен перевод телефонных переговоров, а также общение по Skype!

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