Владею английским свободно!
Рассмотрю любые предложения по письменному переводу с/ на английский язык.
Сроки и расценки готова согласовать на индивидуальных условиях.
Готова переводить в любое время! В том числе и на выходных!
Перевод переписки, технической документации (кроме медицинской и химической направленности), художественной и т. п.
Возможен перевод телефонных переговоров, а также общение по Skype!
Действие аккаунта приостановлено!
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