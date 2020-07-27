Копирайтер

Мои услуги:Копирайтинг (или написание уникальных текстов) Прежде чем приступить к написанию вашего текста, я тщательно изучаю тему, задачу,ЦА и конкурентов. Опираясь на полученные данные, пишу тексты не используя сторонние источники,после чего вычитываю текст и редактирую его. РерайтингПереписываю полученный текст своими словами,сохраняя смысл и получаю уникальный контент. Затем текст проходит редактирование и проверку на соответствие Т3(технические задания в копирайтинге ,предъявляемые заказчиком) WEB-РайтЭто основной инструмент для продвижение сайта.Здесь делаю упор на полезность текста, он должен быть интересен посетителю.Убираю спам,воду из готовых тезисов или составляю их с нуля. Провожу с вами беседу в текстовом режиме и выясняю уникальность бренда, полезность покупателям/подписчикам для более эффективного результата.Обязательное вписываю ваши ключевые слова.

Цена может быть выше, в зависимости от сложности тематики,технических терминов и так далее.

Почему я? Моя цель - не количество символов! Цель - создать «тягу» контентом донося до людей суть и ценность предложения моих клиентов. Оптимальная плотность содержания ключевых слов и фразТексты написаны языком клиентов. ОниВыполняю задачи на 4 языках:русский(родной)украинский(родной)немецкий (В2)английский(С1)Скорость Срочные заказы выполняю в течении дня