Нужны идеи? Вам ко мне!

Доброго Вам времени суток :)

Со своей стороны я могу Вам предложить:

Копирайт, рерайт, вычитка, коррекция и литературное редактирование текстов

Оптимизация и адаптация текстов под целевые аудитории

Интегрированные стратегии рекламных компаний

Идеи для брендинга и бренд-морфинга

Разработка социальных и благотворительных проектов

Разработка маркетинговых исследований

Разработка тематических тренингов и семинаров

Статьи, бизнес-предложения, пресс-релизы, тематические рассылки

Планы проведения выставок и пресс-конференций

PR: компании, личности, создание позитивного имиджа, черный PR

Дипломные и рефераты по общественно-гуманитарным специальностям

Художественные переводы с иврита и английского на русский и украинский

С Вашей стороны меня интересуют:

Совместное обсуждение заказа, выявление проблемных моментов

и постановка конкретных целей и задач

Предоплата от 30 до 100% в зависимости от категории заказа

Доверие, взаимоуважение и корректность

Коротко о себе:

Специализации: Менеджмент - реклама и PR, Археология и востоковедение

Качества: аналитический склад ума, эрудиция, умение вникнуть в суть проблемы, богатое ассоциативное

воображение, чувство стиля и языка

Хобби: психология, социология, пешеходный туризм, спелеология

Минусы: с графическим дизайном и программированием не дружу - в этих вопросах мне нужен терпеливый

помощник, умеющий слушать и слышать.

Приглашаю Вас к взаимовыгодному сотрудничеству:)