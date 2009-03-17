Доброго Вам времени суток :)
Со своей стороны я могу Вам предложить:
Копирайт, рерайт, вычитка, коррекция и литературное редактирование текстов
Оптимизация и адаптация текстов под целевые аудитории
Интегрированные стратегии рекламных компаний
Идеи для брендинга и бренд-морфинга
Разработка социальных и благотворительных проектов
Разработка маркетинговых исследований
Разработка тематических тренингов и семинаров
Статьи, бизнес-предложения, пресс-релизы, тематические рассылки
Планы проведения выставок и пресс-конференций
PR: компании, личности, создание позитивного имиджа, черный PR
Дипломные и рефераты по общественно-гуманитарным специальностям
Художественные переводы с иврита и английского на русский и украинский
С Вашей стороны меня интересуют:
Совместное обсуждение заказа, выявление проблемных моментов
и постановка конкретных целей и задач
Предоплата от 30 до 100% в зависимости от категории заказа
Доверие, взаимоуважение и корректность
Коротко о себе:
Специализации: Менеджмент - реклама и PR, Археология и востоковедение
Качества: аналитический склад ума, эрудиция, умение вникнуть в суть проблемы, богатое ассоциативное
воображение, чувство стиля и языка
Хобби: психология, социология, пешеходный туризм, спелеология
Минусы: с графическим дизайном и программированием не дружу - в этих вопросах мне нужен терпеливый
помощник, умеющий слушать и слышать.
Приглашаю Вас к взаимовыгодному сотрудничеству:)