Marixuanka666

Человек, который увеличит ваши продажи и вдохнет свежую струю в ваш бизнес!

Здравствуй,уважаемый будущий заказчик!

Меня зовут Таня, мне 30 лет. Я помогу Вашему бизнесу вырасти с помощью продающего

сайта на Tilda для увеличения количества заявок.

Что вы получите, заказав сайт у меня:

1) Я создам хороший дизайн.

Внешний вид сайта создает первое впечатление о компании. Важно соблюсти баланс, подобрать подходящее цветовое решение и расставить правильные акценты с помощью шрифтов и анимации. Я профессионально разрабатываю рекламные листовки, баннеры и другую полиграфию более 7 лет. Люблю творчество, вдохновляюсь работами своих коллег, и постоянно обучаюсь. Работаю в Figma.

2) Качественный контент.

Самую важную роль в создании сайта играет его содержание. Оно должно быть простым и понятным для клиентов. Я прошла обучение по созданию сайтов в онлайн-школе Рината Королева. У меня есть диплом копирайтера и опыт написания статей на самые разные темы. Я знаю, как написать крутой оффер и какие слова использовать для лучшего продвижения в поисковиках, чтобы увеличить ваши продажи.

3) Грамотный текст.

Ни для кого не секрет, что грамотный текст вызывает больше доверия, чем сайт с опечатками и грамматическими ошибками. У меня высшее образование по специальности «Книжное дело», опыт работы корректором и безграничная любовь к чтению. Я ответственный исполнитель, проверяю текст до последней правки на всех этапах работы. Именно поэтому я даю гарантию, что сайт будет без ошибок.

4) Быстрое исполнение.

Я сделаю сайт за 3-7 дней, в зависимости от вида проекта и ваших требований.

5) Доступные цены.

Я рассчитаю стоимость сайта индивидуально под ваши запросы. Минимальная цена - 5000 руб.

Дополнительно могу оформить группу вконтакте и создать дизайнерские листовки, макеты для постов вконтакте и инстаграм.

Я готова взяться за вашу тему, написать классный контент и решить любую задачу.