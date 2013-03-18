Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Во-первых очень выручила, согласившись за несколько часов сделать немалую работу, во вторых- не попросила никаких доплат за срочность! Спасибо!
Ответный отзыв
Сотрудничество состоялось благополучно. Оплата пришла вовремя. Очень добросовестный заказчик.
$50
10 баллов
12 лет назад
Качество + оперативные корректировки + всегда на связи, больше ни чего и не нужно! Спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Геннадий надежный, порядочный и отзывчивый заказчик. Оплата пришла вовремя. Рекомендую!
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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