Mariya-V

Мария Mariya-V

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

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Отзывы заказчиков

r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Объемные буквы
Во-первых очень выручила, согласившись за несколько часов сделать немалую работу, во вторых- не попросила никаких доплат за срочность! Спасибо!
Сотрудничество состоялось благополучно. Оплата пришла вовремя. Очень добросовестный заказчик.
Ответный отзыв
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
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Качество + оперативные корректировки + всегда на связи, больше ни чего и не нужно! Спасибо! Рекомендую!
Геннадий надежный, порядочный и отзывчивый заказчик. Оплата пришла вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
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от $1
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Баннеры
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