Фотоуслуги, профессиональная обработка фото, видеомонтаж, ролики.

Фотография:

1. Ретушь, улучшение качества, коррекция освещения, резкости, яркости, насыщенности,

2. Изменение размера фотографий, фотомонтаж,

3. Исправление дефектов, изменение внешности, коррекция черт лица, фигуры, удалю эффект «красных глаз» от вспышки, исправлю «заваленный» горизонт,

4. Заменю фон, возможно размытие существующего фона,

5. Добавлю на фотографию любые надписи, рамки или маски, спецэффекты и фильтры,

6. Создам поздравительные открытки или календари, коллажи.

7. Возможно использование собственных фото автора, примеры см. в профиле на шаттерсток

8. услуги фотографа по вашему запросу.

Видео:

1. создам простой ролик из фото, видео - пример ролика, еще пример

2. монтаж видеофильмов - пример

3. видео со спецэффектами- пример ролика