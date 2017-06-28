Mariya93

Мария Михайлова Mariya93

 
30 летУкраина/Одесса
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Ретушь фотографий в Photoshop

Знаю Photoshop и Lightroom на хорошем уровне.

Рассматриваю вариант только удаленной работы.

Что я могу сделать для вас:

-Цветокоррекция фотографий

-Ретушь фотографий

-Изменения форм моделей

-Качественная замена фона фотографии

-Интересная обработка фотографий в фотошопе.

-Создание портрета по фотографии ( реализм или стилизация) 

и другое....

PhotoshopПортрет по фотоРетушь фото