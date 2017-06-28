Ретушь фотографий в Photoshop
Знаю Photoshop и Lightroom на хорошем уровне.
Рассматриваю вариант только удаленной работы.
Что я могу сделать для вас:
-Цветокоррекция фотографий
-Ретушь фотографий
-Изменения форм моделей
-Качественная замена фона фотографии
-Интересная обработка фотографий в фотошопе.
-Создание портрета по фотографии ( реализм или стилизация)
и другое....
Портфолио
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- Возвращение цвета черно-белой фотографии187 просмотров
- Коррекция фигуры147 просмотров
- Портрет по фотографии164 просмотра
- Обтравка фотографии124 просмотра
- Создание Арт Коллажа по фотографии114 просмотров