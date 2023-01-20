MariyaNosova

ПРОЕКТ «СТАРТ НА WILDBERRIES»
СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА "МЕНЕДЖЕР МАРКЕТПЛЕЙСОВ"
Стараюсь постоянно развиваться, учиться, приобретать новые навыки.
Решилась поменять свою жизнь и начала обучения на менеджера.
Смогла изменить себя, стала более терпелива и стрессоустойчива.
Сдала экзамен по вождению с первого раза.
Я творческая личность с математическим складом ума.
Люблю ставить для себя новые профессиональные цели и добиваться их.
Уверена, что смогу быстро влиться в команду и показать отличные результаты.
На данный момент имею теоретические знания в области WB.
- Регистрация компании/продавца на маркетплейсе.
- Заведение и редактирование карточек товара: описание, параметры, фото и т.д.
- Ценообразование (загрузка скидок, мониторинг цен).
- Создание поставок и отгрузка товаров на маркетплейсы.
- SEO оптимизация, продвижение в ТОП, анализ карточек конкурентов, улучшение карточек.
- Формирование отчетов о продажах в Excel.
- Базовые знания с сервисами аналитики MarketGuru и MPStats.
- Продвижение продукции.
- Работа с отзывами и вопросами.
-Закуп товара Россия, Киргизия, Турция, Китай.
-Формирование этикеток.