MariyaNosova

Менеджер WILDBERRIES

ПРОЕКТ «СТАРТ НА WILDBERRIES»

СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА "МЕНЕДЖЕР МАРКЕТПЛЕЙСОВ"



Стараюсь постоянно развиваться, учиться, приобретать новые навыки.

Решилась поменять свою жизнь и начала обучения на менеджера.

Смогла изменить себя, стала более терпелива и стрессоустойчива.

Сдала экзамен по вождению с первого раза.

Я творческая личность с математическим складом ума.

Люблю ставить для себя новые профессиональные цели и добиваться их.

Уверена, что смогу быстро влиться в команду и показать отличные результаты.



На данный момент имею теоретические знания в области WB.

- Регистрация компании/продавца на маркетплейсе.

- Заведение и редактирование карточек товара: описание, параметры, фото и т.д.

- Ценообразование (загрузка скидок, мониторинг цен).

- Создание поставок и отгрузка товаров на маркетплейсы.

- SEO оптимизация, продвижение в ТОП, анализ карточек конкурентов, улучшение карточек.

- Формирование отчетов о продажах в Excel.

- Базовые знания с сервисами аналитики MarketGuru и MPStats.

- Продвижение продукции.

- Работа с отзывами и вопросами.

-Закуп товара Россия, Киргизия, Турция, Китай.

-Формирование этикеток.