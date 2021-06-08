Дизайн интерьера под ключ
В сфере дизайна работаю с 2008 года. Выполняю авторские проекты по дизайну интерьера, архитектурно-строительные чертежи, веду авторский надзор, подбираю материалы, комплектую по проекту. Звоните, пишите буду рада сотрудничеству.
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Портфолио
- Дизайн санузла39 просмотров
- Дизайн ванной37 просмотров
- Дизайн детской41 просмотр
- Дизайн кухни-гостиной39 просмотров
- Дизайн общественного интерьера33 просмотра
Интерьеры и Экстерьеры
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$40/час
от $25от 2 дней
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