Дизайн интерьера под ключ

В сфере дизайна работаю с 2008 года. Выполняю авторские проекты по дизайну интерьера, архитектурно-строительные чертежи, веду авторский надзор, подбираю материалы, комплектую по проекту. Звоните, пишите буду рада сотрудничеству.