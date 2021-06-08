MariyaYa

Мария MariyaYa

 
38 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн интерьера под ключ

В сфере дизайна работаю с 2008 года. Выполняю авторские проекты по дизайну интерьера, архитектурно-строительные чертежи, веду авторский надзор, подбираю материалы, комплектую по проекту. Звоните, пишите буду рада сотрудничеству.

Портфолио
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$40/час
от $25от 2 дней
нет рейтинга