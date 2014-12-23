web-designer
Профессиональные навыки:
- Adobe Photoshop,Adobe Illustrator
- дизайн сайтов
- работа с фотографиями
Я специализируюсь на создании дизайна для красивых, функциональных, веб-сайтов, логотипов, фирменных стилей.Занимаюсь веб-дизайном с 2009 года.В своих работах я стараюсь сочетать пожелания заказчиков, юзабилити и своё видение дизайна.Люблю интересные проекты, постоянно обучаюсь и использую с своих работах современные тенденции дизайна.Также я владею навыками профессиональной обработки фото, опыт 6 лет.
Портфолио
- Дизайн карточки товара для магазина ProstoMag1808 просмотров
- Логотип для питомника бенгальских кошек Salacia308 просмотров
- Логотип для молодежного обьединения Креатив356 просмотров
- Логотип для магазина вязаных вещей Sweety814 просмотров
- Логотип для линии косметики Beauty Solution659 просмотров