web-designer

Профессиональные навыки:

- Adobe Photoshop,Adobe Illustrator

- дизайн сайтов

- работа с фотографиями

Я специализируюсь на создании дизайна для красивых, функциональных, веб-сайтов, логотипов, фирменных стилей.Занимаюсь веб-дизайном с 2009 года.В своих работах я стараюсь сочетать пожелания заказчиков, юзабилити и своё видение дизайна.Люблю интересные проекты, постоянно обучаюсь и использую с своих работах современные тенденции дизайна.Также я владею навыками профессиональной обработки фото, опыт 6 лет.