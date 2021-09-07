Mariya_novik

Создание, дизайн, редизайн, верстка сайтов, помощь в ведении, продвижении и оформлении в соцсетях

Здравствуйте! Меня зовут Мария. Предлагаю свои услуги профессиональной помощи в создании, дизайна и редизайна, сайтов в различных конструкторах, их верстке, а также ведении, продвижении, оформлении Инстаграма или любой другой социальной сети. Я являюсь сертифицированным специалистом по Smm и продвижению, веб-дизайну и верстке. Все сертификаты и дипломы могу предоставить по запросу.