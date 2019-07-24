Mariyatrofimova

Ваш технический помощник в сфере онлайн обучения

Приятно познакомиться, я Маша.

Живу в О.А.Э. Свободно говорю на Английском и на Русском языках.

На данный момент я начинающий специалист в сфере онлайн обучения.

Работаю с

- Одностраничные/многостраничные сайты (Тильда)

- Интернет магазины

- Регистрация доменов и создание доменной почты

- Организация Вебинаров - Бизон 365, Геткурс, Ютуб + ОБС

- Создание рассылок

- Работа на платформе Геткурс

Я горю когда занята делом, мне нравится преодолевать препятствия и решать поставленные задачи.

Я ответственна и всегда готова познавать новое и самосовершенствоваться , что бы моя работа приносила пользу и удовольствие моим заказчикам.

Главное в моей работе - соблюдение дедлайнов и польза для моих работодателей, обратившись однажды ко мне вы не пожалеете и будете рады нашему сотрудничеству !