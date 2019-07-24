Mariyatrofimova

Приятно познакомиться, я Маша.
Живу в О.А.Э. Свободно говорю на Английском и на Русском языках.
На данный момент я начинающий специалист в сфере онлайн обучения.
Работаю с
- Одностраничные/многостраничные сайты (Тильда)
- Интернет магазины
- Регистрация доменов и создание доменной почты
- Организация Вебинаров - Бизон 365, Геткурс, Ютуб + ОБС
- Создание рассылок
- Работа на платформе Геткурс
Я горю когда занята делом, мне нравится преодолевать препятствия и решать поставленные задачи.
Я ответственна и всегда готова познавать новое и самосовершенствоваться , что бы моя работа приносила пользу и удовольствие моим заказчикам.
Главное в моей работе - соблюдение дедлайнов и польза для моих работодателей, обратившись однажды ко мне вы не пожалеете и будете рады нашему сотрудничеству !