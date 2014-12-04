Дизайн проекты интерьеров. AutoCad.Чертежи

[offtopic]﻿[/offtopic][table]

Слепченко Марина Викторовна Женщина, 26 лет, родилась 4 августа 1988 +7 (915) 096-81-24 — желаемый способ связи [email protected] Проживает: Москва, м. Площадь Ильича Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия Не готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Архитектор-дизайнер Строительство, недвижимость • Дизайн/Оформление • Проектирование, Архитектура Занятость: полная занятость, частичная занятость График работы: гибкий график, удаленная работа

Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы —4 года 1 месяц

Июнь 2012 — Август 2014

2 года 3 месяца

Mercury Москва, www.mercury.ru/ архитектор Проектирование интерьеров торговых и общественных помещений в соответствии с концепцией представляемой

торговой марки и условиями арендодателя.

Визуализация, подготовка технических чертежей.

Согласование проектов с представителями торговой марки и арендодателем.

Поиск и выбор производителей мебели,поставщиков осветительного оборудования, аксессуаров

и элементов декора,POS материалов,согласно дизайн проекту.Проверка и согласование

производственных чертежей, координация проектов в процессе производства и установки,

контроль качества. Участие в работе над следующими проектами :

Автосалон Bentley_Ferrari_Maserati (1км

Рублево-Успенского ш.),

Бутик La Perla (Барвиха Luxury Village),

Бутик Armani Collezioni (ТЦ "Времена Года"),

Магазин ЦУМ Дисконт (ТЦ "Афимолл Сити"),

Магазин ЦУМ Дмсконт (ТЦ" Европарк")

Бутик Alexander Mc Queen (Барвиха Luxury Village).

Август 2010 — Июнь 2012

1 год 11 месяцев

adidas Group Москва, www.adidas.ru/ архитектор Проектирования интерьеров магазинов Adidas, Reebok, Rockport,а также дисконт-центров на основе

бренд-буков, согласование архитектурного проекта с арендодателем, авторский надзор,корректировка

проектных решений в процессе строительства, проектирование расстановки торгового

оборудования в торговом зале на основе показателей вместимости, а также согласно

правилам мерчандайзинга,составление таблиц торгового оборудования для последующего

заказа, коммуникации со смежными специалистами и отделами главного офиса компании,командировки

по России и СНГ, перепланировка существующих магазинов с целью повышения эффективности

использования торговых площадей.

Высшее образование

2010

Институт Архитектуры и Искусств Южного Федерального Университета архитектура

2008

Ростовский Институт Иностранных Языков Лингвистика

Повышение квалификации, курсы

2009

Internacionalen Sommercamp in Potsdam,Germany Fachhochschule,Potsdam, Сертификат

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — родной Английский — свободно владею

Дополнительная информация

Обо мне

Знание программ AutoCAD, MS Office, Photoshop, ArchiCAD,CorelDRAW

Владение английским языком (Upper Intermediate).

Коммуникабельность,исполнительность,активная жизненная позиция.

[/table]