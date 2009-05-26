Образование основное

2007 — Волгоградский Архитектурно-строительный Университет., Факультет "Автомобильные дороги и аэродромы". Учёба в рамках Германо-Российского проекта, Диплом инженера путей сообщения по специализации Автомобильные дороги и аэродромы.

2005 — Высшая профессиональня школа Кёльна, Германия / FH Köln, Факультет "Автомобильные дороги и аэродромы"./ Verkehrswesen,

Повышение квалификации/курсы

2007 — Курс испанского языка, 1 ступень., Университет Гамбурга, Германия., Сертификат участника

2003 — Специализированный курс немецкого языка для молодых специалистов и абитуриентов ВУЗов., IBH Interkulturelle Bildung Hamburg E.V,(Гамбург, Германия). , Сертификат участника

2003 — Интенсивный курс немецкого языка., Goetheinstitut (Любек, Германия). , Сертификат участника

Тесты/Экзамены

2003 — Вступительный экзамен по немецкому языку в высшую профессиональную школу Кёльна(DSH Prüfung). , Высшая профессиональня школа Кёльна(FH Köln), Германия. , отлично

2003 — Экзамен по немецкому языку,3 ступень, IBH Interkulturelle Bildung Hamburg E.V, Германия. , хорошо

2003 — Экзамен по немецкому языку, Goetheinstitut,Германия. , отлично

Профессиональный опыт

08.2008 - , ЗАО"Мебель&Дизайн"Этимон", фирма занимается реализацией товаров, произведённых в странах Евросоюза, на Российском рынке .

секретарь-переводчик

Административная работа. Делопроизводство. Контактирую с германскими коллегами моего руководителя. Осуществляю перевод переписки руководителя с/на немецкий язык, делаю звонки в Германию, с целью решения определённых вопросов.

01.2008 - , "Costaricaeye"- агенство недвижимости в Германии.Подбор объектов на территории Коста Рика

внештатный переводчик с немецкого на русский/ с русского на немецкий

Занимаюсь переводом информации, расположеной на сайте этой компании с немецкого на русский язык.

12.2007 - , "Giuera Fashion"- немецкая компания, занимающаяся оптовой реализацией одежды и аксессуаров итальянских производителей

внештатный переводчик с немецкого на русский/ с русского на немецкий

Делаю переводы информационных текстов по ассортименту продукции, условиям продажи с немецкого на русский/ с русского на немецкий.

Стабильный контакт с компанией, хорошие деловые отношения.

Дополнительная информация

Гражданство:

Россия

Германия

Разрешение на работу в странах:

Россия

Германия

Испания

Италия

Португалия

Франция

Швейцария

Языки

Русский: Родной язык

немецкий: свободно владею

Испанский: базовые знания

Ключевые навыки

Аккуратность,ответственность.

Грамотная письменая и устная речь. Уверенный пользователь ПК, интернет.

Возможность безвизового пересечения границ стран Евросоюза.