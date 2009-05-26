Образование основное
2007 — Волгоградский Архитектурно-строительный Университет., Факультет "Автомобильные дороги и аэродромы". Учёба в рамках Германо-Российского проекта, Диплом инженера путей сообщения по специализации Автомобильные дороги и аэродромы.
2005 — Высшая профессиональня школа Кёльна, Германия / FH Köln, Факультет "Автомобильные дороги и аэродромы"./ Verkehrswesen,
Повышение квалификации/курсы
2007 — Курс испанского языка, 1 ступень., Университет Гамбурга, Германия., Сертификат участника
2003 — Специализированный курс немецкого языка для молодых специалистов и абитуриентов ВУЗов., IBH Interkulturelle Bildung Hamburg E.V,(Гамбург, Германия). , Сертификат участника
2003 — Интенсивный курс немецкого языка., Goetheinstitut (Любек, Германия). , Сертификат участника
Тесты/Экзамены
2003 — Вступительный экзамен по немецкому языку в высшую профессиональную школу Кёльна(DSH Prüfung). , Высшая профессиональня школа Кёльна(FH Köln), Германия. , отлично
2003 — Экзамен по немецкому языку,3 ступень, IBH Interkulturelle Bildung Hamburg E.V, Германия. , хорошо
2003 — Экзамен по немецкому языку, Goetheinstitut,Германия. , отлично
Профессиональный опыт
08.2008 - , ЗАО"Мебель&Дизайн"Этимон", фирма занимается реализацией товаров, произведённых в странах Евросоюза, на Российском рынке .
секретарь-переводчик
Административная работа. Делопроизводство. Контактирую с германскими коллегами моего руководителя. Осуществляю перевод переписки руководителя с/на немецкий язык, делаю звонки в Германию, с целью решения определённых вопросов.
01.2008 - , "Costaricaeye"- агенство недвижимости в Германии.Подбор объектов на территории Коста Рика
внештатный переводчик с немецкого на русский/ с русского на немецкий
Занимаюсь переводом информации, расположеной на сайте этой компании с немецкого на русский язык.
12.2007 - , "Giuera Fashion"- немецкая компания, занимающаяся оптовой реализацией одежды и аксессуаров итальянских производителей
внештатный переводчик с немецкого на русский/ с русского на немецкий
Делаю переводы информационных текстов по ассортименту продукции, условиям продажи с немецкого на русский/ с русского на немецкий.
Стабильный контакт с компанией, хорошие деловые отношения.
Дополнительная информация
Гражданство:
Россия
Германия
Разрешение на работу в странах:
Россия
Германия
Испания
Италия
Португалия
Франция
Швейцария
Языки
Русский: Родной язык
немецкий: свободно владею
Испанский: базовые знания
Ключевые навыки
Аккуратность,ответственность.
Грамотная письменая и устная речь. Уверенный пользователь ПК, интернет.
Возможность безвизового пересечения границ стран Евросоюза.