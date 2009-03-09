Образование
В 2008 г закончил с красным дипломом Приднепровскую государственную академия строительства и архитектуры (г. Днепропетровск) по специальности "менеджмент, маркетинг и управление проектами".
Опыт работы
Период работы: октябрь - март 2007 г
Место работы: Marketing Service Group (компания, занимающаяся маркетинговыми исследованиями)
Должностные обязанности, функции:
обработка массивов анкет с последующим их анализом; участие в маркетинговых исследованиях.
Период работы: март 2007 г - август 2008 г
Место работы: ООО „Перспектива Инжиниринг” (девелоперская компания, строительство элитного жилья "под ключ")
Должность: аналитик коммерческого управления
С августа 2008 г работаю на ЗАО "ДКПК" (производство и реализация продуктов питания)
Должность: бренд-менеджер продуктовой категории
Дополнительная информация
Иностранные языки
английский: средний уровень
Компьютерные навыки
Опытный пользователь MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer, Opera, MS Visio, Project Expert.
Профессиональные и личные качества:
Ответственность, исполнительность, стремление к профессиональному и личностному росту.