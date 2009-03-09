Бренд - менеджер продуктовой категории

Образование

В 2008 г закончил с красным дипломом Приднепровскую государственную академия строительства и архитектуры (г. Днепропетровск) по специальности "менеджмент, маркетинг и управление проектами".

Опыт работы

Период работы: октябрь - март 2007 г

Место работы: Marketing Service Group (компания, занимающаяся маркетинговыми исследованиями)

Должностные обязанности, функции:

обработка массивов анкет с последующим их анализом; участие в маркетинговых исследованиях.

Период работы: март 2007 г - август 2008 г

Место работы: ООО „Перспектива Инжиниринг” (девелоперская компания, строительство элитного жилья "под ключ")

Должность: аналитик коммерческого управления

С августа 2008 г работаю на ЗАО "ДКПК" (производство и реализация продуктов питания)

Должность: бренд-менеджер продуктовой категории

Дополнительная информация

Иностранные языки

английский: средний уровень

Компьютерные навыки

Опытный пользователь MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer, Opera, MS Visio, Project Expert.

Профессиональные и личные качества:

Ответственность, исполнительность, стремление к профессиональному и личностному росту.