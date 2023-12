Front-end Developer

Про меня:

Привет, меня зовут Марк, и я уже работаю в веб-разработке в течение 1 года. За это время мне удалось реализовать несколько коммерческих проектов, возглавить команду и довести все проекты до конечного результата. Мои клиенты полностью довольны проделанной мной работой. Уже целый год я работаю непосредственно с клиентами, поэтому решил, что хочу попробовать себя на фрилансе, чтобы получить еще больше опыта и знаний в веб-разработке.

НАВЫКИ:



HTML 5, CSS, Java Script, Swiper Slider, Slick Slider, Materialize CSS, Tailwind CSS, Bootstrap 5, Animista, Animate.css, React JS, Next JS, Sass, Type Script, SQL, Mongo DB, Docker, Git, Lightbox, Framer Motion, MySql, Prisma, i18n



ОБРАЗОВАНИЕ:



"Web development - from scratch to a professional. Full Stack" (с 2021 по 2022 год)



Modern JavaScript From The Beginning (с 2022 по 2022 год)



MERN eCommerce From Scratch (2022, 5 месяцев)



The Complete Guide to Python 3: From Beginner to Expert (с 2021 по 2022 год)



Next Js Dev to Deployment - Brad Traversy React - Полный курс (Bogdan Stashchuk)



50 Projects in 50 days - HTML, CSS, Java Script



Пожалуйста, оцените мои работы и опыт на фриланс-аккаунте. Я готов к новым проектам и с нетерпением жду возможности применить свои навыки в разработке веб-приложений!