MarkGoronok

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!

Актёр театра и кино Марк Горонок Родился 17 ноября 1973 года. В 1992 году, поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии им. Н.П. Черкасова на курс Дмитрия Ханановича Астрахана, окончил в 1996 году. Театр 1992-1996 Театр Комедии им. Н.П. Акимова "Четвертая планета"

"Могу ли я надеяться?"

"Тартарен из Тараскона"

"Урфин Джюс и его деревянные солдаты."

"Алхимики"

"Зойкина квартира"

"Вор в раю" Кино Фильм: "Ты у меня одна", Роль: Тимошин мл., год: 1992, Режиссер: Д. Астрахан

Фильм: "Все будет хорошо", Роль: Петя, год: 1995, Режиссер: Д .Астрахан

Фильм: "Из ада в ад", Роль: Зюзик, год: 1996, Режиссер: Д. Астрахан

Фильм: "Зал ожидания", год: 1997, Режиссер: Д.Астрахан

Фильм: "Грешная любовь", Роль: Иван, год: 1998, Режиссер: А. Полынников

Фильм: "Сеньора", Роль: Лукас, год: 1998, реж. М. Богин

Сериал: «Улицы разбитых фонарей 2», серия «Школа паука», Роль: Кирилл, год:1999, реж. В. Наумов

Фильм: "Благодетель", Роль: Роман, год: 2001, Режиссер: П.Мальков

Сериал: «Улицы разбитых фонарей 6», серия «Разбой на Фонтанке», Роль: Капитан Сомов, год: 2004, реж. В. ТатарскийСериал: «Литейный 4», Роль: Ареф, год: 2008, реж. Игорь МужжухинСериал: «Робинзон», Роль: Подводник, год: 2010, реж. С. БобровСериал: «Морские дьяволы 5», серия «Приглашение на вечеринку», Роль: Главарь, год: 2011, реж. А. Картохин.Сериал: «Купер – 2», Роль: Юрист консультант, год: 2014, реж. А.Картохин.Сериал: «Шеф-4», Роль: Старший помощникпрокурора Санкт-Петербурга, Масленников Максим Петрович, год: 2016, реж. А. Назикян.Сериал: «Морские дьяволы» (Северные рубежи), Роль: Капитан научного судна, год: 2017, реж. А. Картохин.Сериал: «Чужое лицо», Роль: Фёдор Тубин, год: 2017, реж. Г. Жихаревич.Сериал: «Невский», Роль: Продюсер телевидения Дадонов, год: 2017, реж. И. Драка.Сериал: «Реализация», Роль: майор Юстиции Гришин. Год: 2018, реж. 2002-2005 Театр "Буфф" "Квартира для любовницы"

"Страсть, Па-де-де и т.д."

"Авантюристка"

"Как любят зоаки?"

Ведущий эстрадных шоу-программ в Зеркальной гостиной 2016 Малый театр Комедии им. А. Самохиной Спектакль «Оскар», реж. В. Глазков, роль: Оскар. Режиссёрские работы1999Пушкин А.С. "Маленькие трагедии" (звуковая театральная инсценировка)

Чехов А.П. "Рассказы" (звуковая театральная инсценировка)2004"Джунгли" детская музыкальная сказка – спектакль (Театр "Буфф") Работа арт-директора1998 Ведущий ночного клуба – казино «АКВАТОРИЯ»2000 Арт-директор ночного клуба «М111»2002 Ведущий ночного клуба- казино «Папанин»2007 Арт – директор ресторана «Кафе шантан Дежа Вю»2007 Создание теле пилота передачи «Всё будет хорошо» https://www.youtube.com/watch?v=-NIaUtHmjAE&t=15s2008Cоздал творческую группу и организовал компанию «Марк энд Гайвер» www.prazdnikmg.ru Компания занимается организацией и проведением торжественных мероприятий как в Санкт-Петербурге,так и в других регионах России, и за её пределами. С момента её основания и по сегодняшний день, организовала более 1 500мероприятий, получила диплом на ежегодной выставке в ЛЕНЭКСПО, как лучшая компания среди своих коллег на этом рынке. Пользуется огромным спросом и всегда следует своему девизу: ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! Благодаря известности своего основателя и генерального директора Марка Горонка.2009 Создание видео рекламного ролика компании «Марк энд Гайвер» https://www.youtube.com/watch?v=nBIDPZtr65g&t=17s2016 Создание видео рекламного ролика компании «АРКТИКА» https://vk.com/videos3218444?z=video3218444_456239025%2Fpl_3218444_-22017Создание видео рекламного ролика компании «tara.ru»https://www.youtube.com/watch?v=CiBZ67rdDxY&t=1sДо договору по найму, пишу сценарии проектов для телевизионных каналов (Москва, Санкт-Петербург) и сам как профессиональный актёр участвую в них. Имею опыт в развития ресторана на стартовой позиции. Огромный круг знакомств в шоу бизнесе, СМИ, театральном и кино мире. Организатор, сценарист и ведущий закрытых вечеринок под заказ. Коллеги, привлечённые в сценарную заявку, исключительно профессионалы. ИП и учредитель ООО. https://vk.com/id3218444 https://vk.com/veduschii_tamadaE-mail: [email protected] тел. 8 (812) 909 99 66