MarkKonovalov

Копирайтер на любой вкус и цвет

3 причины почему я.

1. - Кто я?

Я начинающий копирайтер в сфере инфобизнеса. Стоит рассказать о моих навыках: я грамотный, мотивированный, готовый быстро и качественно работать, знаю русский язык, потому что он мой родной, английский (B2) и корейский (B1) языки.

2. - Зачем я?

В сферу фриланса я пришел за двумя вещами: профессиональный опыт и деньги. Так что настроен я серьезно, работодатель может не сомневаться.

3. - Почему я?

Я легко иду на контакт, готов к долгому сотрудничеству, никогда не откажусь от лишней работы, в конце концов я есть глина, из которой можно сделать идеального сотрудника.