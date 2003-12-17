MarkKonovalov

Марк MarkKonovalov

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Копирайтер на любой вкус и цвет

    3 причины почему я.

    1. - Кто я?

    Я начинающий копирайтер в сфере инфобизнеса. Стоит рассказать о моих навыках: я грамотный, мотивированный, готовый быстро и качественно работать, знаю русский язык, потому что он мой родной, английский (B2) и корейский (B1) языки. 

    2. - Зачем я? 

    В сферу фриланса я пришел за двумя вещами: профессиональный опыт и деньги. Так что настроен я серьезно, работодатель может не сомневаться. 

     3. - Почему я? 

     Я легко иду на контакт, готов к долгому сотрудничеству, никогда не откажусь от лишней работы, в конце концов я есть глина, из которой можно сделать идеального сотрудника. 