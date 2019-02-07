Марк Привезенцев MarkPrivezentsevMarkPrivezentsev
В мире миллионы творческих людей и каждый из них индивидуален. Я не буду говорить, что круче них, но могу смело ручаться за:
-Высокую скорость выполняемой работы
-Индивидуальный и внимательный подход к заказу
-Что всегда ищу новые тенденции в мире дизайна и отражаю их в своих работах
-Работаю в широком спектре услуг: дизайн, иллюстрация, видео, монтаж, анимация, 3D и тд.
-То, что если начал делать, не уйду спать, пока не закончу
И самое главное то, что я ловлю кайф с каждого заказа, потому что это мое любимое дело, это то, чем я живу.
Обо мне:
-Закончил художественную школу с красным дипломом (6 лет обучения)
-С 15 лет занимаюсь фото и видео искусством
-Образование "Рекламист"
-Работаю в Мосфильме
-Моя мечта, накопить на крутую камеру!