Быстро и надежно? Я думаю вы по адресу.

В мире миллионы творческих людей и каждый из них индивидуален. Я не буду говорить, что круче них, но могу смело ручаться за:

-Высокую скорость выполняемой работы

-Индивидуальный и внимательный подход к заказу

-Что всегда ищу новые тенденции в мире дизайна и отражаю их в своих работах

-Работаю в широком спектре услуг: дизайн, иллюстрация, видео, монтаж, анимация, 3D и тд.

-То, что если начал делать, не уйду спать, пока не закончу

И самое главное то, что я ловлю кайф с каждого заказа, потому что это мое любимое дело, это то, чем я живу.

Обо мне:

-Закончил художественную школу с красным дипломом (6 лет обучения)

-С 15 лет занимаюсь фото и видео искусством

-Образование "Рекламист"

-Работаю в Мосфильме

-Моя мечта, накопить на крутую камеру!