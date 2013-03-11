MarkPro

Марк MarkPro

 
38 летУкраина/Винница
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
fxxer
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Необходим аудит и внутреннея оптимизация
Хороший заказчик, рекомендую.
Спасибо за работу. Хоть прошло не много времени, но видно, что над сайтом поработал серьёзный человек и трафик растёт как и обещал очень быстро.
Ответный отзыв
fxxer
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$145
10 баллов
10 лет назад
Продвинуть портал в ТОП поисковиков
Хороший заказчик, рекомендую.
Взял Никиту в роли исполнителя на несколько своих проектов. Проделанной работой доволен. Всегда на связи и готов проконсультировать по любым вопросам и не лупит заоблачных цен.
Ответный отзыв
ilyinstanislav
Станислав 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Сделать сайт с расширенным личным кабинетом
Все прошло хорошо. Всем рекомендую!
Хотелось-бы отметить отметить Станислава как очень хорошего и ответственного специалиста. Работать над проектом продолжаем и дальше. Рекомендую.
Ответный отзыв
fxxer
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужно продвинуть сайт в ТОП поисковиков
Сотрудничеством доволен. С оплатой проблем не возникло. Сотрудничаем и дальше.
Отличный исполнитель. Первые результаты видны уже через пару дней работы. Что не может не радовать. Адекватные цены и хорошее знание своего дела.
Ответный отзыв