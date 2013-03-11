Нужен парсер для магазина на simpla с ucoz Есть файлы експорта. Вся проблема в доп. характеристиках. Они в файле экпорта ucoz в одной строке. А для simpla они нужны раздельно. Пишите пожалуйста ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходим аудит и внутреннея оптимизация сайта biorastoropsha.com.ua Нужно провести аудит, написать техническое задание программисту, сделать СЯ, подготовить тайтлы и дискрипшины, сделать перелинковку.Завершен11 лет назад
- $40
Нужно наполнить товары в интернет-магазине c картинками. Суть заключается в переносе магазина с ucoz на simpla cms. Есть файл экспорта в CSV c ucoz. Проблема в том что с ucoz невозможно достать ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна раскрутка группы городского сайта ВКонтакте. Нужно увеличить активность подписчиков в группе. Пишите желательно ореинтерированые цены на услуги.Спасибо.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна качественная и быстрая вёрстка одной страницы. Указывайте пожалуйста цену.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужен качественный аудит для сайта yoola_com_ua. Соответствие сайта требованиям поисковых машин, анализ технической составляющей (мета-теги, заголовки и т.д.), проверка текстов ресурса на вхождение ключевых слов; проверка наиболее значимых с точки зрения поисковых ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен SEO-оптимизатор, для продвижения сайта в ТОПы выдачи и наращивание трафика. Интересует специалист с реальным опытом и примерами работы в продвижении порталов. Пишите желательно Ваши приблизительные расценки сразу на виды услуг.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно перенести сайт с Wordpress+Buddypress на Livestreet. Задача для опытного программиста, который хорошо знаком с cms Livestreet. В дальнейшем нужны будут постоянные доработки и поддержка.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать копию дизайна магазина и прикрутить его к opencart. Пишите пожалуйста реальные цены и сроки.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо сделать простой визуально сайт ( можно на готовом шаблоне ) но с расширенным функционалом личного кабинета. В личном кабинете должны быть доп. поля, экспорт и балланс пользователей. Возможна покупка ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Нужен верстальщик для внесения правок на html сайте.HTML-верстка25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Продвинуть сайт в топ поиска Google и Yandex. Составить полный аудит, анализ по конкурентам, обширное семантическое ядро, провести внутреннею и внешнюю оптимизацию. Создать и вести рекламные компании в Google Adwords и Яндекс ...Завершен11 лет назад
Нужно продвинуть сайт www.prod-mova.com.ua в ТОП поисковиков.Завершен11 лет назад