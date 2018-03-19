MarkTudeski

Занимаюсь веб-дизайном, полиграфическим дизайном (афиши, флаеры, визитки, баннеры, наружная реклама, оформление групп в социальных
сетях), а также созданием логотипов и брендингом.
Почему стоит выбрать исполнителем именно меня?
Веб-дизайн:
1. Максимально полное взаимодействие с заказчиком на начальном этапе
разработки для того, чтобы понять какой именно сайт ему нужен, какие
задачи он будет решать и каким его хочет видеть заказчик с точки зрения
функционала и визуального оформления. Помогаю заказчику разобраться во
всех нюансах относительно дизайна и получить от него максимально полную
информацию. Также предлагаю разные стили и варианты визуального
оформления сайта. Все важные вопросы стараюсь в полной мере согласовать
на начальном этапе для того, чтобы сделать работу над сайтом максимально
эффективной
2. Полностью прорабатываю все уровни UX для увеличения позитивных эмоций
от пользовательского взаимодействия, начиная с уровня стратегии (цели
сайта и потребности его целевой аудитории), и заканчивая компоновкой
(дизайн интерфейса и навигации)
3. По максимуму прорабатываю UI (визуальный дизайн)
4. Всеми силами стараюсь придать сайту ту необходимую "изюминку" в
оформлении, которая будет выделять его из ряда сайтов конкурентов и
повысит конверсию.
5. Прорабатываю эффекты и анимации, которые выделять сайт на фоне
конкурентов и делаю его запоминающимся и привлекательным для
пользователей сети.
6. Работу над проектом веду до тех пор, пока заказчик не будет полностью
удовлетворен ее результатом
Полиграфический дизайн:
1. Получаю максимум информации от заказчика на начальном этапе.
Следствие - эффективная работа в максимально короткие сроки
2. Дизайн проекта подстраиваю под целевую аудиторию
3. Работаю до тех пор, пока заказчик не будет полностью удовлетворен
конечным результатом