MarkTudeski

Веб-дизайнер, полиграфический дизайнер

Занимаюсь веб-дизайном, полиграфическим дизайном (афиши, флаеры, визитки, баннеры, наружная реклама, оформление групп в социальных

сетях), а также созданием логотипов и брендингом.

Почему стоит выбрать исполнителем именно меня?

Веб-дизайн:

1. Максимально полное взаимодействие с заказчиком на начальном этапе

разработки для того, чтобы понять какой именно сайт ему нужен, какие

задачи он будет решать и каким его хочет видеть заказчик с точки зрения

функционала и визуального оформления. Помогаю заказчику разобраться во

всех нюансах относительно дизайна и получить от него максимально полную

информацию. Также предлагаю разные стили и варианты визуального

оформления сайта. Все важные вопросы стараюсь в полной мере согласовать

на начальном этапе для того, чтобы сделать работу над сайтом максимально

эффективной

2. Полностью прорабатываю все уровни UX для увеличения позитивных эмоций

от пользовательского взаимодействия, начиная с уровня стратегии (цели

сайта и потребности его целевой аудитории), и заканчивая компоновкой

(дизайн интерфейса и навигации)

3. По максимуму прорабатываю UI (визуальный дизайн)

4. Всеми силами стараюсь придать сайту ту необходимую "изюминку" в

оформлении, которая будет выделять его из ряда сайтов конкурентов и

повысит конверсию.

5. Прорабатываю эффекты и анимации, которые выделять сайт на фоне

конкурентов и делаю его запоминающимся и привлекательным для

пользователей сети.

6. Работу над проектом веду до тех пор, пока заказчик не будет полностью

удовлетворен ее результатом

Полиграфический дизайн:

1. Получаю максимум информации от заказчика на начальном этапе.

Следствие - эффективная работа в максимально короткие сроки

2. Дизайн проекта подстраиваю под целевую аудиторию

3. Работаю до тех пор, пока заказчик не будет полностью удовлетворен

конечным результатом