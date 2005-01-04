Mark_ys

Гость Mark_ys

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
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  • Модуль для сайта Агентства недвижимости

    $200

    Требуется создать модуль для сайта агентства недвижимости. Движок сайта пишется на PHP. Дизайн уже почти готов. Вам нужно будет встроить модуль в уже готовый сайт. Модуль должен иметь панель администратора (администратор не владеет языками программирования) для добавления и удаления ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад