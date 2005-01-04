Требуется создать модуль для сайта агентства недвижимости. Движок сайта пишется на PHP. Дизайн уже почти готов. Вам нужно будет встроить модуль в уже готовый сайт. Модуль должен иметь панель администратора (администратор не владеет языками программирования) для добавления и удаления ...