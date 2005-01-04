$400
Полная переделка дизайна и функциональности проекта. Все должно быть переписано на PHP. База данных - MySql.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Закрыт
19 лет назад
Полная переделка дизайна и функциональности проекта. Все должно быть переписано на PHP. База данных - MySql.
Требуется создать модуль для сайта агентства недвижимости. Движок сайта пишется на PHP. Дизайн уже почти готов. Вам нужно будет встроить модуль в уже готовый сайт. Модуль должен иметь панель администратора (администратор не владеет языками программирования) для добавления и удаления ...