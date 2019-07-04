MarketTarget

Таргетолог

Опыт 2 года

Настройка мной рекламной компании включает в себя:

Анализ и подготовка площадки к приему трафика;Поиск, привлечение целевой аудитории с помощью настройки таргета из Facebook ,instagram; Разработка рекламных постов (текст+дизайн);Аналитика и коррекция на протяжении всего периода рекламной компании;Адекватная реализация бюджета, отчетность;

КЕЙСЫ МОИХ РАБОТ:

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