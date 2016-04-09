Marketing_mix

Резюме интернет-маркетолога

Телефон: 0630492100

Електронный адрес: [email protected]

Дата рождения, возраст: 29/09/1989 (26 лет)

skype, телефон: inkerman89, +380630492100

Cоциальные сети: facebook, vkontakte

Образование

Закончил Николаевский НАУ 2007-2012 годах, по специальности облик и аудит, бухгалтер

С 2011 — 2013 учился в университете Украины, по специальности психология и педагогика, психолог.

Дополнительное образование

В 2011 курсы по работе с «Новыми Медиа» от ФРИ

В 2011 курсы по «Проектному менеджменту» от ФРИ

В 2011 курсы «Социальный тренер» от ФРИ

В 2012 курсы НЛП-практик под руководством Александра Гутниченка

В 2013 окончил школу Высшего политического образования

В 2015 окончил школу Депутатов местных советов от фонда Богдана Гаврилишина

В 2015 году прошёл индивидуальные курсы у директора MBA центра в Николаеве — Людмилы Приходько

В 2015 году прошёл школу тренеров от Александра Корниенко и Алексея Чёрного

Опыт работы

В 2008-2009 году работал в Приватбанке, менеджером по работе с людьми

В 2009-2011 году работал копирайтером спортивного интернет портала. (dancecommunity.ru)

В 2010-2011 году работал контент-менеджером и маркетологом в социальных сетях спортивного интернет портала

В 2011 году организовал учебный проект «Школа общественного лидера» сотрудничая с управлением по делам семьи, детей и молодежи Николаева, центром социальных программ «РУСАЛ», ОО «AIESEC», «Креативная молодежь», «Рассвет», «Молодежь Демократического Альянса». Проект за 2 года прошло 311 человек, которые организовали 3 социально полезные для города проекта.

В 2011-2013 году занимался фрилансом: Директ мейл, SMM, SEO, координировал работы по разработке веб-ресурсов. Работал в отраслях: авто сайтов, новостных сайтов, медицинских тематик, разработки андроид, бизнес и финансы, hi-tech, женских сайтов. Работал с (www.drivernotes.net, vk.com/anti_moloko, http://searchengines.guru/showthread.php?t=745558) и другими

В 2012 году был избран руководителем направления Новых медиа, в Николаевской общественной организациии Фундация Региональных Инициатив.

В 2013-2014 году работал SEO оптимизатором, специалистом по контекстной рекламе в компании ADS. Работал с региональными проектами, проектами в Украине, России и Америке. По тематикам ресторанного, медицинских сайтов, женских сайтов, сайтов автотематик, строительной, b2b. Работал с (www.zemal.com.ua, idea-shop.com.ua, www.bridge-of-love.com) и другими

В 2014 году стал главой социологического отдела николаевского отделения политической партии Демократический Альянс. Провел ряд социологических исследований для партии, с привлечением профессиональных социологов.

В 2014 году руководил PR отделом штаба кандидата в народные депутаты от политической партии Демократический Альянс Ярослава Захаренко.

В 2014-2015 года работал руководителем отдела интернет маркетинга в Николаеве, компании ADS GROUP.

В 2015 году руководил штабом политической партии Демократический Альянс в Николаеве, на выборах в горсовет. Координировал компании 20 кандидатов в депутаты по округам.

Навыки

Работа с Google Webmaster, Яндекс Вебмастер, Bing Webmaster (анализ индексации сайта, выявление ошибок, дублей)

Работа с Google Adwords, Яндекс Директ, Bing ADS, (контекстная реклама, медийная, ремаркетинг)

Работа с Google Analytics, Яндекс Метрика, LiveInternet Аналитика (анализ трафика сайта, аудитории, электронная коммерция)

Работа с Epochta, Smartresponder, Google groups (сбор электронных адресов, сегментация аудитории, электронная рассылка)

Работа в соцсетях Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Мой мир, G +, YouTube, Ответы Mail.ru, Живой Журнал (контент-менеджмент, работа с биржами обществ и владельцами, таргетированная реклама, ремаркетинг, организация конкурсов и акций)

Работа с Google бизнес, Яндекс Маркет (регистрация магазинов, публикация товаров)

Работа с ahrefs, prodvigator, all position, ask users и другие (анализ позиций, поиск дублей, внешних ссылок, юзабилити опрос)

Работа с биржами gogetlinks, miralinks, blogun, forumok, userator тематическими форумами searchengines, maultalk и другими (анализ и отбор площадок, нахождение доноров конкурентов)

Работа на форумах и досках объявлений, каталогах, регистрация в Яндекс Каталоге, DMOZ (анализ и отбор площадок, подготовка сайта к регистрации)

Работа с тизерными сетями, баннерная реклама и партнерские программы (разработка рекламных объявлений и партнерских программ, анализ эффективности и качества доноров, работы партнеров)

Работа с прессой, организация пресс-конференций, разработка пресс-анонсов, пресс-релизов, мониторинг узнаваемости, разработка медиакарты, работа с Google Alerts

Работа с людьми, администрирование, управление персоналом, проектный менеджмент, работа с CRM Битрикс, Timedoctor

Проведение маркетинговых исследований, социологических исследований, работа с фокус группой.

Тренерские навыки, деловое общение, психология рекламы

Личные качества

Ответственность, порядочность, системность, cамообразование

Языки

Украинский — свободно, Русский — свободно, Английский — средний уровень