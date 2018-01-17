Marketingnatali

Наталья Кузьмина MarketingnataliMarketingnatali
38 летРоссия/Ярославль
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтер
Здравствуйте, я SEO-копирайтер.
Пишу уникальные продающие тексты без "воды" и "тошнотности" практически в любой области, а также:
- SEO-статьи, оптимизированные под поисковики;
- тексты для рекламных листовок, банеров,
- статьи для различных тематических сайтов,
- создаю продающие презентации.
Разбираюсь в различных сферах бизнеса, в бизнес-процессах компании - маркетинг, производство, продажи, экономика и финансы, а также есть хорошее знание рынка, стратегий продвижения продукции на рынке.
Действие аккаунта приостановлено!