Есть вещи, которые нельзя продать – для всего остального есть Marketpeak

1. Владею конкурентной разведкой: Big Spy, AdLover, SpyWords и т.д.2. Умею составлять портреты аудитории, сегментировать целевую аудиторию

3. Владею инструментами парсинга аудитории, look-alike

4. Применяю аналитический подход к рекламе, всегда ставлю UTM-метки и пиксели, подключаю аналитику, каждую неделю анализирую показатели

5. В работе опираюсь на показатели ROMI, CPC, CTR, CPL и др.

6. Могу сделать фото/видеокреативы либо написать чёткое ТЗ для дизайнера

7. Владею навыком копирайтинга

8. Имею успешные кейсы по настройке и ведению рекламных кампаний в Instagram, Facebook, MyTarget, Youtube

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Marketpeak.ru

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