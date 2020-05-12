Есть вещи, которые нельзя продать – для всего остального есть Marketpeak
1. Владею конкурентной разведкой: Big Spy, AdLover, SpyWords и т.д.2. Умею составлять портреты аудитории, сегментировать целевую аудиторию
3. Владею инструментами парсинга аудитории, look-alike
4. Применяю аналитический подход к рекламе, всегда ставлю UTM-метки и пиксели, подключаю аналитику, каждую неделю анализирую показатели
5. В работе опираюсь на показатели ROMI, CPC, CTR, CPL и др.
6. Могу сделать фото/видеокреативы либо написать чёткое ТЗ для дизайнера
7. Владею навыком копирайтинга
8. Имею успешные кейсы по настройке и ведению рекламных кампаний в Instagram, Facebook, MyTarget, Youtube
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