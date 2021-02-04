Markevich123

PPC Спеціаліст (Google ads)

За спеціальністю маркетолог, контекстною рекламою займаюся більше року. Працюю в маркетинговій кампанії «Panem»

З нетерпінням чекаю на співпрацю з Тобою!

- Оптимізація маштабування рекламних кампаній - Відслідковування статистики аукціонів та конкурентность у пошуковій видачі - Формування ремаркетингових аудиторій - Робота з аналітикою та конверсійністю - Аналіз вхідного трафіку - Додавання мінус-слів та розширення списку ключових слів - Відслідковування показника якості ключових слів - Робота із ставками, системами призначення ставок та бюджетами - З Робота з таргетингом - Звітування по перебігу роботи реклами (тижневий, місячний).