Markevich123

Натали Маркевич Markevich123Markevich123
25 летУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
PPC Спеціаліст (Google ads)
За спеціальністю маркетолог, контекстною рекламою займаюся більше року. Працюю в маркетинговій кампанії «Panem»
З нетерпінням чекаю на співпрацю з Тобою!
- Оптимізація маштабування рекламних кампаній - Відслідковування статистики аукціонів та конкурентность у пошуковій видачі - Формування ремаркетингових аудиторій - Робота з аналітикою та конверсійністю - Аналіз вхідного трафіку - Додавання мінус-слів та розширення списку ключових слів - Відслідковування показника якості ключових слів - Робота із ставками, системами призначення ставок та бюджетами - З Робота з таргетингом - Звітування по перебігу роботи реклами (тижневий, місячний).