Marko1973

Ольга Маркина Marko1973

 
50 летРоссия/Волгоград
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Профессиональный английский язык, качественный перевод, правка/редактура. Стоимость и сроки - договорные, в зависимости от объема и тематики.

Высшее лингвистическое образование - преподаватель английского и русского языков, переводчик, технический переводчик..  Многолетний опыт работы устного и письменного перевода в самых разных сферах - от технической до религиозной тематики.  Примеры работ не сохранились в связи с переездами и поломкой рабочего компьютера. Готова выполнить любое тестовое задание для подтверждения своей квалификации.  