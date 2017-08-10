Профессиональный английский язык, качественный перевод, правка/редактура. Стоимость и сроки - договорные, в зависимости от объема и тематики.

Высшее лингвистическое образование - преподаватель английского и русского языков, переводчик, технический переводчик.. Многолетний опыт работы устного и письменного перевода в самых разных сферах - от технической до религиозной тематики. Примеры работ не сохранились в связи с переездами и поломкой рабочего компьютера. Готова выполнить любое тестовое задание для подтверждения своей квалификации.