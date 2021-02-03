Marko_Blues

Графический дизайн

Привет! Меня зовут Алибек. Я, графический дизайнер. У меня большой опыт использования Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, Corel Draw. Мне нравится создавать профессиональные, креативные и уникальные проекты. Я всегда стараюсь изо всех сил и работаю вовремя. Я трудолюбивый дизайнер и хочу работать все время.

Мои услуги:

- Дизайн логотипа .

-Дизайн Вывесок.

- Дизайн брошюры.

- Дизайн плаката.

- Пригласительная открытка .

- Этикетка и упаковка.

- Дизайн визиток.

- Дизайн баннера.

- Дизайн флаера.

Для Вас:

- (Векторные файлы) Ai, EPS, (Transparent-PNG), PSD, PDF, JPEG, SVG и т. Д. и многое другое по мере необходимости.

- Определенный размер файла по вашему желанию, Ш x В в (пиксели, дюймы, см, мм) и т. Д.

- Форматы файлов с высоким разрешением 300 dpi.

- Оригинальный и нестандартный дизайн.

- 100% гарантия удовлетворения.

- 100% гарантия окупаемости (если не нравится дизайн).

- Неограниченное редактирование до вашего полного удовлетворения.

- Экспресс-доставка и быстрый ответ.

- Доступность 24/7.

Итак, вы можете нанять меня без каких-либо колебаний. Спасибо!

Контакты:

8 707 358 18 86

Портфолио:

https://www.instagram.com/reklamaastana01/