Marko_Blues

Алибек Сыдыков Marko_BluesMarko_Blues
Привет! Меня зовут Алибек. Я, графический дизайнер. У меня большой опыт использования Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, Corel Draw. Мне нравится создавать профессиональные, креативные и уникальные проекты. Я всегда стараюсь изо всех сил и работаю вовремя. Я трудолюбивый дизайнер и хочу работать все время.
Мои услуги:
- Дизайн логотипа .
-Дизайн Вывесок.
- Дизайн брошюры.
- Дизайн плаката.
- Пригласительная открытка .
- Этикетка и упаковка.
- Дизайн визиток.
- Дизайн баннера.
- Дизайн флаера.
Для Вас:
- (Векторные файлы) Ai, EPS, (Transparent-PNG), PSD, PDF, JPEG, SVG и т. Д. и многое другое по мере необходимости.
- Определенный размер файла по вашему желанию, Ш x В в (пиксели, дюймы, см, мм) и т. Д.
- Форматы файлов с высоким разрешением 300 dpi.
- Оригинальный и нестандартный дизайн.
- 100% гарантия удовлетворения.
- 100% гарантия окупаемости (если не нравится дизайн).
- Неограниченное редактирование до вашего полного удовлетворения.
- Экспресс-доставка и быстрый ответ.
- Доступность 24/7.
Итак, вы можете нанять меня без каких-либо колебаний. Спасибо!
Контакты:
8 707 358 18 86
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