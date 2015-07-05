Markson

Нурсултан Маркисбек Markson

 
29 летКиргизия/Бишкек
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
PHP, MVC, JavaScript, JQuery, MySQL, AJAX, CSS3, HTML5

Маркисбек Нурсултан

Дата рождения: 27.07.1994

Семейное положение: не женат

Телефоны: (0312) 41-23-26, 0553 92-05-20

Почтовый адрес: [email protected]

Умения и

навыки

    Программирование веб-приложений на PHP с использованием структурного или

    объектно-ориентированного подхода

    Программирование с использованием шаблона проектирования MVC

    Опыт работы с СУБД MySQL (MySQLi, PDO

    Опыт работы с HTML (HTML5, блочная и табличная верстка) и CSS включая

    особенности третьей версии.

    Опыт работы с JavaScript и фреймворком jQuery.

    Опыт работы с технологией AJAX

    ̧Понимание технической документации на английском языке.

    Базовые знания C/C++

Образование КРСУ, ЕТФ, программная инженерия, II-курс

Личные

качества

    Умение быстро адаптироваться в коллективе

    Умение решать быстро поставленные задачи

    Умение быстро схватывать новую информацию

    В случае пробелов в знании, могу быстро заполнить эти пробелы

    Не боюсь большого объема работы

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjax