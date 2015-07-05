PHP, MVC, JavaScript, JQuery, MySQL, AJAX, CSS3, HTML5

Маркисбек Нурсултан

Дата рождения: 27.07.1994

Семейное положение: не женат

Телефоны: (0312) 41-23-26, 0553 92-05-20

Почтовый адрес: [email protected]

Умения и

навыки

объектно-ориентированного подхода

Программирование с использованием шаблона проектирования MVC

Опыт работы с СУБД MySQL (MySQLi, PDO

Опыт работы с HTML (HTML5, блочная и табличная верстка) и CSS включая

особенности третьей версии.

Опыт работы с JavaScript и фреймворком jQuery.

Опыт работы с технологией AJAX

̧Понимание технической документации на английском языке.

Базовые знания C/C++