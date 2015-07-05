Маркисбек Нурсултан
Дата рождения: 27.07.1994
Семейное положение: не женат
Телефоны: (0312) 41-23-26, 0553 92-05-20
Почтовый адрес: [email protected]
Умения и
навыки
- Программирование веб-приложений на PHP с использованием структурного или
объектно-ориентированного подхода
Программирование с использованием шаблона проектирования MVC
Опыт работы с СУБД MySQL (MySQLi, PDO
Опыт работы с HTML (HTML5, блочная и табличная верстка) и CSS включая
особенности третьей версии.
Опыт работы с JavaScript и фреймворком jQuery.
Опыт работы с технологией AJAX
̧Понимание технической документации на английском языке.
Базовые знания C/C++
Личные
качества
- Умение быстро адаптироваться в коллективе
Умение решать быстро поставленные задачи
Умение быстро схватывать новую информацию
В случае пробелов в знании, могу быстро заполнить эти пробелы
Не боюсь большого объема работы