Markus_Deloff

Ищется дизайнер-верстальщик для работы с сайтом на платформе Webflow. Необходимо утвердить текущий дизайн, предложить улучшения и реализовать изменения для повышения эффективности воронки продаж. Задача включает в себя доработку существующих элементов и создание новых дизайн-решений. Постановка на хостинг не требуется.
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нет безопасных платежей
- $100Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $400
Відкрито вакансію контент-продюсера для відео широкоформатного типу. Задачі включають розробку контент-планів, створення сценаріїв, монтаж відео та публікацію. Вимоги: творчість, знання графічних трендів, вміння працювати з редакторами. Повністю віддалена робота з гнучким графіком та можливістю кар'єрного зростання.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Требуется контент-продюсер для работы с видео на площадке OFTV. Основная задача - видеомонтаж и создание качественного контента. Подробности в вакансии.Видеомонтаж1 заявкаЗакрытгод назад