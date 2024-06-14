Markus_Deloff

Ищется дизайнер-верстальщик для работы с сайтом на платформе Webflow. Необходимо утвердить текущий дизайн, предложить улучшения и реализовать изменения для повышения эффективности воронки продаж. Задача включает в себя доработку существующих элементов и создание новых дизайн-решений. Постановка на хостинг не требуется.