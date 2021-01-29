Markytan_K

Здравствуйте, дорогой Гость!
Меня зовут Катя, я с Киева и я занимаюсь таргетом в Facebook & Instagram.
Ищу Вас, человека, который хочет больше клиентов в свой бизнес, который растет и развивается, который ждет качественной работы таргетолога, которому надоели недоработки и слив бюджета!
Что конкретно я могу вам предложить?
- Помощь в понимании Вашей целевой аудитории;
- Составление воронки продаж;
- Анализ Вашей продуктовой линейки и разработка стратегии по продвижению;
- Составление качественного уникального предложения для вашего клиента;
- Создание привлекающего баннера;
- Определение с основной целью рекламной компании;
- Декомпозиции цели рекламной компании;
- Ежедневные отчеты по аналитике рекламной компании.
Но это еще не все, если Вы ранее уже запускали рекламу, я помогу Вам проанализировать ее и проконсультировать совершенно БЕСПЛАТНО!
Цены на мои услуги разные, но договориться всегда можно.
Плюс Вам есть плюшка в виде скидки 50% от полной стоимости на первые 7 дней обслуживания, если Вы скажите, откуда Вы нашли мои контакты!
И еще интересный вопрос от Вас, почему я?
- Потому что я обучалась в университете Atom,
- Потому что я работаю в команде с опытными кураторами курса,
- Потому что у меня есть работающие кейсы, проверенные годами,
- Потому что я уже более 6-ти лет изучаю психологию и хорошо понимаю, что нужно Вашему клиенту,
- Потому что я готова работать на результат,
- Потому что качество проделанной работы предельно важно.
Напишите мне или позвоните.
тел.: +38097-991-89-34
viber: +38097-991-89-34
TG: +38097-991-89-34