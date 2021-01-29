Markytan_K

Таргетолог, настройка рекламы Facebook & Instagram

Здравствуйте, дорогой Гость!

Меня зовут Катя, я с Киева и я занимаюсь таргетом в Facebook & Instagram.

Ищу Вас, человека, который хочет больше клиентов в свой бизнес, который растет и развивается, который ждет качественной работы таргетолога, которому надоели недоработки и слив бюджета!

Что конкретно я могу вам предложить?

- Помощь в понимании Вашей целевой аудитории;

- Составление воронки продаж;

- Анализ Вашей продуктовой линейки и разработка стратегии по продвижению;

- Составление качественного уникального предложения для вашего клиента;

- Создание привлекающего баннера;

- Определение с основной целью рекламной компании;

- Декомпозиции цели рекламной компании;

- Ежедневные отчеты по аналитике рекламной компании.

Но это еще не все, если Вы ранее уже запускали рекламу, я помогу Вам проанализировать ее и проконсультировать совершенно БЕСПЛАТНО!

Цены на мои услуги разные, но договориться всегда можно.

Плюс Вам есть плюшка в виде скидки 50% от полной стоимости на первые 7 дней обслуживания, если Вы скажите, откуда Вы нашли мои контакты!

И еще интересный вопрос от Вас, почему я?

- Потому что я обучалась в университете Atom,

- Потому что я работаю в команде с опытными кураторами курса,

- Потому что у меня есть работающие кейсы, проверенные годами,

- Потому что я уже более 6-ти лет изучаю психологию и хорошо понимаю, что нужно Вашему клиенту,

- Потому что я готова работать на результат,

- Потому что качество проделанной работы предельно важно.

Напишите мне или позвоните.

тел.: +38097-991-89-34

viber: +38097-991-89-34

TG: +38097-991-89-34