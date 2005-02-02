Иллюстратор, концепт-арт Персонажей
Я иллюстратор.
Образование:
Базовый курс Концепт Арт персонажей "Game Station Academy"
Курс иллюстрации
Обожаю рисовать и творить. вдохновляет все новое и работаю на результат. Вижу все детально и масштабно. Внимательна и обязательна. Очень люблю работать со стикерами, и создавать новых персонажей.
Рада работать с креативными и творческими людьми. Моя задача воплощать идеи в жизнь.
Мои стикеры про Зодиаки в телеграмме: https://t.me/addstickers/zodiacales
Мои стикеры про Зомбир (зомби + вампирша) так же в телеграмме: https://t.me/addstickers/Zompiretwo
Портфолио
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