Иллюстратор, концепт-арт Персонажей

Я иллюстратор.

Образование:

Базовый курс Концепт Арт персонажей "Game Station Academy"

Курс иллюстрации

Обожаю рисовать и творить. вдохновляет все новое и работаю на результат. Вижу все детально и масштабно. Внимательна и обязательна. Очень люблю работать со стикерами, и создавать новых персонажей.

Рада работать с креативными и творческими людьми. Моя задача воплощать идеи в жизнь.

Мои стикеры про Зодиаки в телеграмме: https://t.me/addstickers/zodiacales