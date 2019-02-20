Тексты песен, Аранжировки, Стихи, Лозунги!

Всем привет! Меня зовут Артем и я музыкант. Подбираю песни любой сложности, не зависимо от жанра. Будь то джаз, блюз, метал, рок и т.д. Играю на протяжении 10 лет. Так же пишу стихи, тексты песен, рекламные лозунги. Помимо этого занимаюсь написанием композиций. Все, что касается музыки делается через программу Guitar Pro, т.е. табулатурой.