Marlopp

Артем Панкратов Marlopp

 
23 годаРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Тексты песен, Аранжировки, Стихи, Лозунги!

Всем привет! Меня зовут Артем и я музыкант.  Подбираю песни любой сложности, не зависимо от жанра. Будь то джаз, блюз, метал, рок и т.д. Играю на протяжении 10 лет. Так же пишу стихи, тексты песен, рекламные лозунги. Помимо этого занимаюсь написанием композиций. Все, что касается музыки делается через программу Guitar Pro, т.е. табулатурой.

Музыка и Звуки
нет отзывов
$7.61/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$3/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга