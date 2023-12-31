Иллюстратор мультяшного стиля
Создаю забавных персонажей в мультяшном стиле.
Стараюсь как можно лучше раскрыть персонажа, передать его характер. Если чувствую, что не получается, не идёт персонаж, то не мучаю, ни себя, ни персонажа. Поэтому далеко не всё могу создать, но это куда честнее, нежели создавать халтуру с умным видом.
Так же занимаюсь анимацией в мультяшном стиле. Кадр за кадром, дотошно и усердно создаю анимацию, пытаюсь вдохнуть жизнь в каждого персонажа, чтобы в движении выглядел реалистично.
Портфолио
- Кунг-Фу Котэ75 просмотров
- Коровка15 просмотров
- Муравей24 просмотра
- Счастливый Кролик38 просмотров
- Кракозябра24 просмотра
- Единорожек43 просмотра
- Пчёлка25 просмотров
- Такси20 просмотров
- Фаворит22 просмотра
- Гламур16 просмотров
- Волшебник15 просмотров
- Маска20 просмотров