Иллюстратор мультяшного стиля

Создаю забавных персонажей в мультяшном стиле.

Стараюсь как можно лучше раскрыть персонажа, передать его характер. Если чувствую, что не получается, не идёт персонаж, то не мучаю, ни себя, ни персонажа. Поэтому далеко не всё могу создать, но это куда честнее, нежели создавать халтуру с умным видом.

Так же занимаюсь анимацией в мультяшном стиле. Кадр за кадром, дотошно и усердно создаю анимацию, пытаюсь вдохнуть жизнь в каждого персонажа, чтобы в движении выглядел реалистично.