MarriaKaryuk

Здравствуйте.Меня зовут Маша.Я учусь на менеджера-переводчика в Украинском институте Лингвистики и менеджмента.Хочу заниматься переводами с английского на русский язык,а так же с русского на английский.Владение языком на хорошем уровне,так как имела практику общения с американцами,а так же месяц провела в Швеции,где получила ещё более навыков общения на английском языке.Есть желание переводить письменные тексты.Проживаю в городе Бердичеве,но часто бываю в Киеве,так как учусь на очно-заочной форме обучения.Всем,кому надо переводы,обращайтесь по номеру-8097 784 96 98.Или по адресу: [email protected]

Спасибо.