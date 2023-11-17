Marryberry

Мери Берри Marryberry

 
36 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Резюме

Целеустремленный и опытный менеджер партнерского маркетинга с более чем 10 лет опыта в управлении партнерскими отношениями и развитии стратегий монетизации. Я стремлюсь продолжать развиваться в этой области, применяя мои знания и навыки для достижения бизнес-целей компании.

Опыт работы: Менеджер по партнерскому маркетингу, Специалист по аффилиат-маркетингу - настоящее время

  • Разработка и реализация стратегий привлечения новых партнеров, что увеличило доходность на 30% за последний год.

  • Управление программой лояльности для партнеров, что повысило уровень удовлетворенности партнеров на 40%.

  • Создание и оптимизация аффилиат программы, увеличив доходность проекта на 25% за год.

Навыки:

  • Глубокие знания в области партнерских отношений и аффилиат маркетинга.

  • Умение анализировать и онлайн казино партнерская программа для максимизации прибыли.

  • Отличные коммуникативные и презентационные навыки.

Образование:

  • Магистр экономики

Дополнительная информация:

  • Сертификаты и награды в области партнерского маркетинга.

  • Языки: английский С1