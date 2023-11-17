Marryberry

Целеустремленный и опытный менеджер партнерского маркетинга с более чем 10 лет опыта в управлении партнерскими отношениями и развитии стратегий монетизации. Я стремлюсь продолжать развиваться в этой области, применяя мои знания и навыки для достижения бизнес-целей компании.
Опыт работы: Менеджер по партнерскому маркетингу, Специалист по аффилиат-маркетингу - настоящее время
Разработка и реализация стратегий привлечения новых партнеров, что увеличило доходность на 30% за последний год.
Управление программой лояльности для партнеров, что повысило уровень удовлетворенности партнеров на 40%.
Создание и оптимизация аффилиат программы, увеличив доходность проекта на 25% за год.
Навыки:
Глубокие знания в области партнерских отношений и аффилиат маркетинга.
Умение анализировать и онлайн казино партнерская программа для максимизации прибыли.
Отличные коммуникативные и презентационные навыки.
Образование:
Магистр экономики
Дополнительная информация:
Сертификаты и награды в области партнерского маркетинга.
Языки: английский С1