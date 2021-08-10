Marshil2001

SMM-маркетолог

Меня зовут Марина, я начинающий SMM-маркетолог. Я работаю на результатЧем я могу помочь:сделать анализ ЦА и конкурентовсделать аудит аккаунтавизуально оформить профиль в едином стиленаписать УТП под вашу ЦАнаписать контент-план для ленты и сторис написать пост по заданной тематикебесплатные виды продвижения аккаунта⠀Мой прайс:⠀✔️Ведение аккаунта(1 месяц): от 17000 рублей⠀✔️Упаковка аккаунта: 1000 рублей✔️Анализ Целевой Аудитории: 4000 руб. ⠀✔️Шапка профиля: 500 рублей✔️Написание постов : 500 рублей/пост (2000 символов )✔️Контент-план(тезисы): 1500 руб.✔️Контент-план(темы+посты): 6000 руб✔️Контент-план(темы+визуал): 2500 руб. ✔️Составление визуала: 9 фото - 1000 рублей, 12 фото - 1300 руб. ⠀✔️Контент-план для сторис: 3500 рублей✔️Оформление сторис: 250 рублей/1 штукаБуду рада продуктивному сотрудничеству в ЛС