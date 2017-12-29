Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ
Здравствуйте, меня зовут Анастасия.
Я обучаюсь в Академии Контекстной рекламы. Настройка рекламы в Яндекс.Директ.
РСЯ — моя специализация.
Готова взять 5 проектов бесплатно чтобы набраться опыта, получить хорошие отзывы и кейсы для портфолио.
Каждый мой шаг будет контролировать опытный специалист.
Если вы хотите заказать профессиональную настройку в РСЯ абсолютно бесплатно, пишите +375292480928 (Viber, WhatsApp, Telegram), Вконтакте: https://vk.com/dobrik_90, Skype: nastya.dobrovolskaya
Владею фотошоп, лайтрум и CorelDraw.
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Портфолио
- Фотообработка, ретушь, фотокорреция116 просмотров