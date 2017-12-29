Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ

Здравствуйте, меня зовут Анастасия.

Я обучаюсь в Академии Контекстной рекламы. Настройка рекламы в Яндекс.Директ.

РСЯ — моя специализация.

Готова взять 5 проектов бесплатно чтобы набраться опыта, получить хорошие отзывы и кейсы для портфолио.

Каждый мой шаг будет контролировать опытный специалист.

Если вы хотите заказать профессиональную настройку в РСЯ абсолютно бесплатно, пишите +375292480928 (Viber, WhatsApp, Telegram), Вконтакте: https://vk.com/dobrik_90, Skype: nastya.dobrovolskaya

Владею фотошоп, лайтрум и CorelDraw.