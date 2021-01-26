Художник-дизайнер

Привет, меня зовут Катя. Я учусь в МГТУ им. Баумана по специальности Промышленный дизайнер. Более 10 лет рисую, работала с художниками в изостудии, люблю общаться с людьми. Уже около 3 лет рисую на заказ портреты (от А4 до А2),иногда шарж.Сейчас активно изучаю Photoshop и Illustrator, рисую много на граф. планшете. Много работаю с скетчами, быстрыми набросками, умею передать в скетче основные особенности объекта. Создаю свои презентации на разные темы, инфографику.