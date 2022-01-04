Marta_Mars

Маргарита Marta_Mars

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Грамотно, быстро, качественно, в срок!

Приветствую, уважаемые заказчики!

Я копирайтер со стажем 12 лет.

Высшее техническое образование.

Пишу интересный, информационно-познавательный, грамотный контент.

Имею опыт заполнения интернет-площадок товарами с подробными описаниями и подбором характеристик.

Мои навыки:

  • Статьи в блог
  • Описания товаров
  • SEO, LSI -копирайтинг
  • Наполнение сайтов, интернет-магазинов, торговых площадок
  • Написание контента для Landing Page
  • Написание статей, обзоров, комментариев, отзывов
  • Описание товаров и услуг
  • Перевод и написание статей на русском, украинском и английском (уровень С1)
Опыт корректором и редактором новостных порталов:

https://24smi.org

https://www.vinnitsa.info/

Заинтересована в постоянном сотрудничестве с заказчиками.

От себя гарантирую выполнение поставленных задач в точно оговоренные сроки.