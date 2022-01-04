Marta_Mars

Грамотно, быстро, качественно, в срок!
Приветствую, уважаемые заказчики!
Я копирайтер со стажем 12 лет.
Высшее техническое образование.
Пишу интересный, информационно-познавательный, грамотный контент.
Имею опыт заполнения интернет-площадок товарами с подробными описаниями и подбором характеристик.
Мои навыки:
- Статьи в блог
- Описания товаров
- SEO, LSI -копирайтинг
- Наполнение сайтов, интернет-магазинов, торговых площадок
- Написание контента для Landing Page
- Написание статей, обзоров, комментариев, отзывов
- Описание товаров и услуг
- Перевод и написание статей на русском, украинском и английском (уровень С1)
Заинтересована в постоянном сотрудничестве с заказчиками.
От себя гарантирую выполнение поставленных задач в точно оговоренные сроки.