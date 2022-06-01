Marta_Treivas

Таргетированная реклама в Facebook и Instagram

Привет! Меня зовут Марта

Если вам нужна помощь с настройкой таргетированной рекламы в Instagram или Facebook, напишите или позвоните мне

+48511716468

Чем таргет может быть полезен для вашего бизнеса?

- Просмотры

Максимальное количество просмотров рекламы по минимальной стоимости

- Переходы по ссылке

Переходы на сайт или в профиль Instagram по ссылке из рекламы

- Сообщения

Сообщения в Direct Instagram, WhatsApp или Messenger Facebook после просмотра рекламы

- Реакции на контент

Лайки, комментарии, сохранения, репосты

- Определенные действия на сайте

Покупка, заявка, добавление в корзину

- Повторная демонстрация рекламы

Например, для тех, кто был на вашем сайте, но не купил

Прочитайте подробности на сайте или в социальных сетях

http://marthatreivas.tilda.ws/

https://www.instagram.com/reklama_dla_wszystkich/

https://www.facebook.com/106956122032827/posts/107879071940532/?d=n

[email protected]