Marta_Treivas

Марта Трейвас Marta_TreivasMarta_Treivas
Привет! Меня зовут Марта
Если вам нужна помощь с настройкой таргетированной рекламы в Instagram или Facebook, напишите или позвоните мне
+48511716468
Чем таргет может быть полезен для вашего бизнеса?
- Просмотры
Максимальное количество просмотров рекламы по минимальной стоимости
- Переходы по ссылке
Переходы на сайт или в профиль Instagram по ссылке из рекламы
- Сообщения
Сообщения в Direct Instagram, WhatsApp или Messenger Facebook после просмотра рекламы
- Реакции на контент
Лайки, комментарии, сохранения, репосты
- Определенные действия на сайте
Покупка, заявка, добавление в корзину
- Повторная демонстрация рекламы
Например, для тех, кто был на вашем сайте, но не купил
Прочитайте подробности на сайте или в социальных сетях
http://marthatreivas.tilda.ws/
https://www.instagram.com/reklama_dla_wszystkich/
https://www.facebook.com/106956122032827/posts/107879071940532/?d=n