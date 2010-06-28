Образование:
1989-1995 г.г. - Тольяттинский политехнический институт,
кафедра "Автоматизация машиностроения"
инженер электромеханик
Места работы:
Мэрия г.Тольятти:
с июля 1996 г.
Главный специалист отдела сопровождения и обслуживания (сопровождение пользовательских ПК, сети)
Затем заведующий отделом сетевых технологий (внешние и внутренние сети, web-сайты мэрии и подразделений)
В подчинении 4 человека.
Премировался. Награжден почетной грамотой мэрии.
ООО "Слафт" (Тольятти):
с ноября 2001 г. - Системный администратор.
Создание и управление сетевой инфраструктурой. Разработано несколько web-проектов разной сложности.
В подчинении 1 человек.
PR-Агенство "Имиджленд" (Москва):
с ноября 2003 г. - Системный администратор.
Развитие сетевой и информационной инфраструктуры. Поддержка пользователей.
В подчинении 1 человек.
ЗАО "Сигнал-КОМ" (Москва)
с апреля 2004 г. - Специалист
Развитие сетевой и информационной инфраструктуры. Информационная защита. Участие в web-разработках и т.д. Компания занимается разработкой систем криптографии и защиты информации. Соответственно принимал активное участие в этом направлении.
Удаленная работа (наиболее серьезные проекты):
Digency Inc. (USA):
с октября 2004 г. до конца 2005 г.
Разработка новой версии ядра платежного гейта.
Участвовал в разработке архитектуры ядра, внутренних протоколов. Реализовывал все сервера.
(Perl, PostgreSQL)
Во второй половине 2005 года участвовал в разработке внутренней информационной системы для канадской химической компании Metafix, Inc. На мне было примерно половина технической реализации.
(Perl, PHP, PostgreSQL)
С 2006 года сотрудничаю с журналом "Игромания"
Здесь занимался только реализацией в коде внешнего отображения и админок. Например полностью раздел видеомании http://www.igromania.ru/vm/, игростроя http://www.igromania.ru/igrostroy/ По мелочи наверное во всех разделах отметился + на сайтах mobi.ru и mirf.ru
(PHP, MySQL)
С конца 2006 года разрабатывал онлайновый сервис слежения за питанием для норвежской компании. Мои разработка архитектуры и реализация в коде.
(PHP, MySQL, Ajax)
С января 2008 ООО "Инфоком"
Занимался доработкой сайта Александра Шулгина http://www.shulgin.com/
(PHP, MySQL, Ajax, Flash)
Знания, опыт:
Хорошо знаю (часто использую в работе)
ОС - Linux и Windows - все на уровне опытного администратора
БД - MySQL и PostgreSQL - сборка, администрирование, оптимизация запросов и т.п.
Языки - Perl (mod_perl), PHP, JavaScript (Ajax, jquery...), ActionScript
Другое - XML
Имею представление (работал очень давно или мало)
ОС - Solaris, FreeBSD, OS/2
БД - Oracle, MS-SQL - немного администрирование и немного клиент
Языки - asm86, Java, C
Также использовал CVS, SVN, средства моделирования, профилирования и т.п.
Имею представление о архитектуре сложных систем, паттернах проектирование.
Личные качества:
Неплохо нахожу общий язык с разными людьми.
Обладаю чувством юмора и достаточно широким кругозором.
Постоянно читаю как профильную, так и не очень литературу "для общего развития".
Ответственный. Если обещал сделать - сделаю. Правда поэтому не люблю обещать.
Интересуюсь литературой, музыкой. Увлекаюсь фотографией. Люблю выбираться
за город на велосипеде. Не курю (бросил лет 10 назад).
Английский - читаю, немного пишу. Разговорного нет.