PHP, Perl, JavaScript, ActionScript программирование

Образование:

1989-1995 г.г. - Тольяттинский политехнический институт,

кафедра "Автоматизация машиностроения"

инженер электромеханик

Места работы:

Мэрия г.Тольятти:

с июля 1996 г.

Главный специалист отдела сопровождения и обслуживания (сопровождение пользовательских ПК, сети)

Затем заведующий отделом сетевых технологий (внешние и внутренние сети, web-сайты мэрии и подразделений)

В подчинении 4 человека.

Премировался. Награжден почетной грамотой мэрии.

ООО "Слафт" (Тольятти):

с ноября 2001 г. - Системный администратор.

Создание и управление сетевой инфраструктурой. Разработано несколько web-проектов разной сложности.

В подчинении 1 человек.

PR-Агенство "Имиджленд" (Москва):

с ноября 2003 г. - Системный администратор.

Развитие сетевой и информационной инфраструктуры. Поддержка пользователей.

В подчинении 1 человек.

ЗАО "Сигнал-КОМ" (Москва)

с апреля 2004 г. - Специалист

Развитие сетевой и информационной инфраструктуры. Информационная защита. Участие в web-разработках и т.д. Компания занимается разработкой систем криптографии и защиты информации. Соответственно принимал активное участие в этом направлении.

Удаленная работа (наиболее серьезные проекты):

Digency Inc. (USA):

с октября 2004 г. до конца 2005 г.

Разработка новой версии ядра платежного гейта.

Участвовал в разработке архитектуры ядра, внутренних протоколов. Реализовывал все сервера.

(Perl, PostgreSQL)

Во второй половине 2005 года участвовал в разработке внутренней информационной системы для канадской химической компании Metafix, Inc. На мне было примерно половина технической реализации.

(Perl, PHP, PostgreSQL)

С 2006 года сотрудничаю с журналом "Игромания"

Здесь занимался только реализацией в коде внешнего отображения и админок. Например полностью раздел видеомании http://www.igromania.ru/vm/, игростроя http://www.igromania.ru/igrostroy/ По мелочи наверное во всех разделах отметился + на сайтах mobi.ru и mirf.ru

(PHP, MySQL)

С конца 2006 года разрабатывал онлайновый сервис слежения за питанием для норвежской компании. Мои разработка архитектуры и реализация в коде.

(PHP, MySQL, Ajax)

http://www.dietika.com/

С января 2008 ООО "Инфоком"

Занимался доработкой сайта Александра Шулгина http://www.shulgin.com/

(PHP, MySQL, Ajax, Flash)

Знания, опыт:

Хорошо знаю (часто использую в работе)

ОС - Linux и Windows - все на уровне опытного администратора

БД - MySQL и PostgreSQL - сборка, администрирование, оптимизация запросов и т.п.

Языки - Perl (mod_perl), PHP, JavaScript (Ajax, jquery...), ActionScript

Другое - XML

Имею представление (работал очень давно или мало)

ОС - Solaris, FreeBSD, OS/2

БД - Oracle, MS-SQL - немного администрирование и немного клиент

Языки - asm86, Java, C

Также использовал CVS, SVN, средства моделирования, профилирования и т.п.

Имею представление о архитектуре сложных систем, паттернах проектирование.

Личные качества:

Неплохо нахожу общий язык с разными людьми.

Обладаю чувством юмора и достаточно широким кругозором.

Постоянно читаю как профильную, так и не очень литературу "для общего развития".

Ответственный. Если обещал сделать - сделаю. Правда поэтому не люблю обещать.

Интересуюсь литературой, музыкой. Увлекаюсь фотографией. Люблю выбираться

за город на велосипеде. Не курю (бросил лет 10 назад).

Английский - читаю, немного пишу. Разговорного нет.