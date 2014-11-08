MartinaBruno

Беру только ту работу, которую смогу осилить.

Здравствуйте дорогие заказчики.

Я очень ответственная и пунктуальная. Проблем со мной не будет.

Занимаюсь написанием работ по маркетингу, менеджменту, управление персоналом, ресторанное дело, все о туризме, психология (взрослая и детская), медицина, юриспруденция (в основном гражданское право, уголовное право, семейное право, хорошо ориентируюсь в трудовом праве и наследственном праве).

Пишу проекты, статьи, рефераты, курсовые, могу написать дипломные (все оговаривается с заказчиком).

Имеются статьи в зарубежных изданиях (Германия), печатались мои статьи во время учебы в университете. В основном все по малому бизнесу.

Очень долгое время занималась подбором персонала. (В основном для ресторанов, баров, кафе).

Есть много методик по обучению персонала.

Если есть вопросы пишите. Работаю только на данном сайте.