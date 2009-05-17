Всем добрый вечер! Нужно создать плагин для Wordpress в виде граббера новостей с сайтов. Язык английский. Граббер должен уметь: 1. Брать полные ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно отредактировать шаблон Wordpress RedCarpet - http://deluxethemes.com/redcarpet В шаблон видео-поста http://deluxethemes.com/redcarpet/kim-kardashian-getting-velashape/ нужно добавить функцию добавления внизу черного фона текста, как в обычном посте, при сохранении оригинального дизайна видео-поста. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $150
Требуются ньюсмейкеры для англоязычного портала. В ваши обязанности будет входить написание новостей каждый день, и не менее 15-20 штук в сутки. Новости будут короткими – либо копипаст текста с фотками, либо трек с коротким описанием ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуются люди (Unix Специалист) для создания сайта музыкальной социальной сети. Подробности в ТЗ. Оставляйте свои контакты здесь. Более подробное ТЗ и все детали при личном общении.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт16 лет назад