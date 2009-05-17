Martio

Maxim Teslenko Martio

 
33 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редактирование шаблона Wordpress

    Нужно отредактировать шаблон Wordpress RedCarpet - http://deluxethemes.com/redcarpet В шаблон видео-поста http://deluxethemes.com/redcarpet/kim-kardashian-getting-velashape/ нужно добавить функцию добавления внизу черного фона текста, как в обычном посте, при сохранении оригинального дизайна видео-поста. ...

    SwiftWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание новостей для англоязычного портала

    $150

    Требуются ньюсмейкеры для англоязычного портала. В ваши обязанности будет входить написание новостей каждый день, и не менее 15-20 штук в сутки. Новости будут короткими – либо копипаст текста с фотками, либо трек с коротким описанием ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад