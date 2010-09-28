Marts

Владислав Marts

 
32 годаУкраина/Кривой Рог
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Творческая Группа M-art's

Руководитель группы: Щербина Владислав Александрович

Программист - Святослав Ключев

Дизайнеры - Гайструк Станислав и Щербина Владислав

Контент менеджер - Ильченко Андрей

Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#956
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 14 дней
#1133
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#2241
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 14 дней
#2633
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#2846
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4733
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#7080
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